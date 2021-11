, tecnico della, presenta in conferenza stampa la sfida con la Fiorentina: "Veniamo da due vittorie importanti e non semplici, dovremo essere bravi ad avere motivazioni superiori contro una squadra che arriva da una sconfitta particolare e dove avrebbe meritato un risultato diverso".- "Hanno parlato subito della partita di domani, dobbiamo essere bravi ad andare in campo con più determinazione nel vincere i duelli contro una squadra di valore ma penso sia importante come si affronti sotto l'aspetto delle valutazioni. Dobbiamo andare in campo con la voglia di continuare su questa strada".- "Questo sta a dimostrare che gruppo ho a disposizione: sono uomini di grande spessore, c'è un momento di grande vicinanza ad ragazzo che aspettiamo a braccia aperte".- "La squadra è andata in campo con la voglia di ottenere il risultato più dell'avversario. Ferrari ieri si è allenato, dovrebbe far parte della partita. Anche se le scelte le farò domani. Come a Salerno anche col Verona aveva iniziato bene. Peccato ha avuto quel problema fisico".- "Per Firenze non avremo a disposizione Vieira, Damsgaard, Torregrossa e Depaoli. Oltre allo squalificato Ekdal".- "Fuori col Verona per un problema fisico? Sono situazioni dovute ad una sua condizione, ma anche situazioni dovute al fatto che Quagliarella e Caputo hanno fatto molto bene. Ha avuto qualche problemino nella settimana del ritiro, ma ora sta recuperando".- "Un allenatore valuta le prestazioni e i risultati. E in questo momento Quagliarella e Caputo, parlo di loro perché stanno giocando, stanno facendo quello che c'è da fare. L'importante è il risultato della squadra. Se qualcun altro va in rete è perché loro tengono occupati gli avversari".