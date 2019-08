L'allenatore della Sampdoria Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Sassuolo: “Dopo la Lazio, si riparte dagli atteggiamenti, non voglio vedere una squadra patire una squadra superiore a noi, dobbiamo andare a migliorare la rosa. Voglio vedere una squadra combattiva e la risposta ce la può dare solo il campo”.



Sull'ipotesi del cambio di modulo: "Anche se fosse non lo direi. Come ho detto prima, ti puoi mettere come vuoi ma se manca la malizia il sistema di gioco conta poco. Io però devo trovare le soluzioni giuste nei momenti delicati"-



Sul mercato: "Confermo il fatto che io posso chiedere al presidente Ferrero di accontentare le mie richieste".



Sulle voci societarie: "Oggi vi rispondo che possono aver disturbato i giocatori, ma a volte l'inconscio ti porta a pensare in un altro modo. Questa settimana ho sentito parlare, oltre che di vari moduli, di quello che è la normalità ora a Genova e alla Samp: la proprietà. Mi auguro finisca il prima possibile questa storia o questa tarantella in modo da pensare al mercato".