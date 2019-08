Jamie Dinan è tornato negli U.S.A. ieri pomeriggio. Il presidente del fondo York Capital è partito dall'aeroporto di Genova, salendo a bordo di un volo privato, ma prima di decollare ha rilasciato un'ulteriore breve dichiarazione sulla Sampdoria: "Adesso rientro negli Stati Uniti, ma spero di tornare presto a Genova. Speriamo di vincere questo week end" ha aggiunto il miliardario.



L'altro finanziatore della cosiddetta cordata Vialli, ossia il finanziere Alex Knaster, resterà invece in Italia ancora per qualche giorno,ufficialmente in vacanza in Toscana. Lo stesso Vialli è volato a Londra, insieme al suo socio Zanetton e al manager Federico Oliva, che cura il ramo europeo di York Capital. La sensazione però è che sia previsto a breve un nuovo viaggio a Genova della cordata, anche se la chiusura non dovrebbe essere immediata: dovrebbe servire ancora gran parte del mese di settembre per trovare una quadra.



Ieri comunque Dinan e Knaster hanno visitato (senza Vialli) il centro sportivo blucerchiato, insieme a funzionari di Ernst&Young, società di consulenza contabile e revisione fiscale che affianca i possibili compratori della Samp durante la negoziazione. Il gruppo è stato ricevuto dal direttore operativo Alberto Bosco e da Gianluca Marinangeli, il responsabile del Mugnaini.