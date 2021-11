Il ds della, ha parlato a Il Secolo XIX del ritiro e della situazione di: "In ritiro per ritrovarci. D'Aversa? Tutti siamo sotto osservazione. Più che un ritiro è un ritrovarci. Soprattutto non va interpretato con una finalità punitiva. D'Aversa? La società gli ha confermato la fiducia subito dopo il Torino. In questi giorni siamo tutti sotto osservazione, da che mondo e mondo funziona così".- Faggiano parla poi dell'assenza die dell'impossibilità di puntare di: "La squadra costruita in estate contava tanto su Damsgaard che sta mancando da quasi un mese. E la sua alternativa, Ihattaren, non c’è più. L’assenza di Mikkel è stata impattante, perché ha comportato dei riadattamenti tattici. In più si sono fatti male anche Gabbiadini e Verre. Damsgaard? Purtroppo dopo l’infortunio in nazionale è subentrato questo nuovo intoppo. È uscito dalla clinica, va meglio, ma credo che mancherà ancora per un po’. E, ripeto, E anche l’assenza di Verre per noi è pesante perché ha caratteristiche tali che permettono a D’Aversa di avere più scelte. Mercato? La squadra in estate è stata ritoccata il meno possibile rispetto a quella del campionato precedente. Valuteremo, ma non posso dire di non essere soddisfatto dei calciatori che abbiamo. Se potessi fare un acquisto oggi, comprerei serenità e tranquillità".- Faggiano parla anche del presidente blucerchiato Massimo Ferrero: "A noi tutti non ha mai fatto mancare nulla. Né oggi, né da come mi hanno detto anche nei sette anni precedenti. Il continuare a tirare in ballo vicende che con la Sampdoria non hanno nulla a che vedere in maniera diretta non giova a nessuno. Anzi, può solo creare alibi o destabilizzare un ambiente che soprattutto in questo momento ha solo bisogno di ritrovarsi in piena armonia".