La Sampdoria, come noto, in questa settimana si trova in ritiro a Coccaglio. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, però, non è presente. Si trova all'estero, e secondo Il Secolo XIX manterrebbe fitti contatti con il ds Daniele Faggiano, i suoi collaboratori, Roberto D'Aversa e Fabio Quagliarella.



Il capitano della Samp, aggiunge il quotidiano, è il punto di riferimento del Viperetta nello spogliatoio, e lo tiene molto in considerazione prima di prendere ogni decisione. I due quindi probabilmente si sentiranno per avere un punto di vista interno sulla situazione.