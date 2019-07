Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla in conferenza stampa, nel corso della presentazione del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, facendo un punto anche sul mercato: "Praet? E' un giocatore che piaceva molto a mister Giampaolo. La Samp è una grande famiglia di lavoratori, sportiva e che cerca di dare il massimo, maggiore qualità, sul campo e fuori. Rispondo alla domanda fatta prima a Di Francesco: venire alla Samp non è un passo indietro ma avanti. Qui c'è un signore che ha fatto la Champions, ha valutato la Sampdoria. Lui ha voglia di lavorare e di dare qualcosa. Sono molto orgoglioso perché questo qualcosa lo darà alla Sampdoria. Noi siamo una grande famiglia ma vai al Milan,è un Ministero come l'Inter. Troverai delle persone che non vedi mai, qui c'è un responsabile che ci mette la faccia tutti i giorni che si chiama Massimo Ferrero, c'è Osti. Nelle altre squadre non so. A Giampaolo dico che non so se sarà facile arrivare al presidente".