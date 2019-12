Intervenuto ai microfoni di Sky, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha dicharato: "La squadra c'è, lo si è visto ieri contro la Juve. Devo dire che Ronaldo andava ammonito, ha fatto un salto che sembrava stesse decollando come un aeroplano. Cristiano ha vinto la partita, ma i miei ragazzi si sono difesi bene".



SUL MERCATO - "Dobbiamo capire un attimo, se a gennaio c'è bisogno di rinforzare la squadra io sono pronto".



SU RANIERI - "E' l'ultimo imperatore, è un uomo importante che ha portato serenità alla squadra, si compensa con me. Ferrero rompe, Ranieri aggiusta".



SU CASSANO DIRIGENTE - "E' il mio amore da sempre, ve l'ho dimostrato. E' un po' una testa matta, ma è un uomo intelligente che conosce il calcio. E' un po' prematuro parlarne perchè le cose non si dicono, si fanno. Ho detto ad Antonio che ci vediamo a giugno".



SU MIHAJLOVIC - "E' l'esempio mondiale di tutti quanti, lui può perdere una partita col Bologna o con le squadre che ha allenato. Ha vinto la partita della vita. Sinisa, ti voglio bene".