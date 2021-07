Buona guarigione a @Pontifex_it che con tanto amore ha sempre accolto me e la nostra @sampdoria nella sua Casa. Guarisci presto #santopadre !!! Come si dice nello sport, #papafrancesco torna presto e più forte di prima!!! #daje pic.twitter.com/p3Nv4lKxOI — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) July 5, 2021

Il presidente dellaFrancesco, che si trova ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dopo l'operazione a cui è stato sottoposto. "Buona guarigione a @Pontifex_it che con tanto amore ha sempre accolto me e la nostra @sampdoria nella sua Casa.Guarisci presto #santopadre !!! Come si dice nello sport, #papafrancesco torna presto e più forte di prima!!! #daje", ha scritto sul suo profilo twitter il patron doriano. Lo scorso 19 febbraio Ferrero insieme a squadra, staff tecnico e dirigenza era stato accolto in udienza dal Santo Padre, a distanza di quattro anni dalla prima volta.