Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria autore di una doppietta nel 3-1 contro il Verona, parla ai microfoni di Sky: "Questa vittoria può essere una miccia per un finale di stagione migliore. Stavo passando un brutto momento, non riuscivo a segnare e sono contento di aver segnato. Come stiamo vivendo questa situazione? Ci siamo uniti ancora di più. La Samp è una famiglia, in questi momenti si vede chi siamo e sono contento di portare questi colori". Poi, ai microfoni di Dazn: "Non ce lo siamo detto, ma sapevamo che oggi era da dentro o fuori. Abbiamo vinto e siamo ancora vivi".