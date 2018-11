Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa in vista della sfida con il Torino di domani: "L'obiettivo è quello di vincere, cercando di essere propositivi e provando a divertire i nostri tifosi. Non facciamo condizionare dal nome dell'avversario, tutte le partite sono dure e difficili, bisogno avere l'atteggiamento giusto".



SULLA FORMAZIONE - "Murru e Defrel sono recuperati, mentre l'infortunio di Regini è serio, sta lavorando duramente da mesi per tornare quanto prima. Sala? Siete prevenuti, è un ottimo giocatore che è migliorato molto. Saponara? Ha talento, deve essere contestualizzato all'interno della squadra. Deve ritrovare continuità, ma ho fiducia in lui. Contro il Milan ha fatto vedere sprazzi di grande calcio".