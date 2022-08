Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Dazn dopo il match perso con l'Atalanta: "Sono deluso e avvilito, ho bisogno di un giorno per smaltire questa sconfitta. Siamo stati penalizzati, il gol annullato dal VAR non lo accetto. A parti invertite sarebbe stato un calcio di rigore? Non credo. Pure Rocchi ha detto di eliminare i rigorini. L’Atalanta è forte, ma la Sampdoria ha offerto una grande prestazione e meritava un risultato positivo. Mi dispiace fortemente. La Samp avrebbe meritato un risultato positivo al cospetto di una squadra forte come l'Atalanta. Gli aspetti positivi sono tanti, ma questi non devono alleviarci la pena altrimenti perdi due volte".



Il tecnico blucerchiato aggiunge: "E' giusto recriminare per una sconfitta così, davanti a questo pubblico e dopo una prestazione così. Partita mai lenta, sempre dinamica: gran peccato. A me la squadra è piaciuta in entrambe le versioni, sia con una che con due punte, può essere una risorsa. Ad una squadra con questi calciatori non puoi lasciare ampiezza e spazio tra le linee. Djuricic? Giocatore forte, ma indietro sul piano fisico rispetto agli altri, è con noi da poco. Ho forzato la sua scelta, perché sa giocare ma la forma è da rivedere. La Juve al prossimo turno? Avversario difficile, ma non ci sono partite facili. Se giochi bene, ottieni risultati. La prossima la giocheremo con più veleno".