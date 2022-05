L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Quando lotti per salvarti le partite sono difficili, ieri la squadra ha raggiunto la salvezza e oggi ha fatto la miglior partita. Il carico mentale ha fatto la differenza come si è visto per la Fiorentina, deve essere un insegnamento per tutti ovvero la capacità di gestire le pressioni".



Sulle critiche ricevute: "E' il mio mestiere riceverle, non mi sono mai lamentato e le più belle risposte me le danno sempre i calciatori. Il rinnovo? Non significa nulla, la cosa più importante era la salvezza. Poi si vedrà, avremo tempo per discutere e ragionare. L'emergenza l'abbiamo vissuta quattro mesi fa, 36 punti comunque per la storia della Samp sono pochi. Adesso ripartire con le idee chiare, ora tocca al club".