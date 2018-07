Marco Giampaolo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha svelato un retroscena di mercato: “Nel 2009 i bianconeri mi scelsero come nuovo allenatore, andai a dormire e il giorno dopo scoprii che avevano preso Ferrara. Ma non ne faccio un dramma. Il calcio, d'altronde, è uno specchio della società. E in un mondo populista, è chiaro che a volte si facciano scelte di comodo. Cremonese? Mi permise di rilanciarmi in Serie A, dal momento che da lì l’Empoli mise gli occhi su di me e mi scelse per il dopo-Sarri. Le big? Per esperienza, ho come represso oramai il diritto di sognare, non ci penso. Penso solo ad allenare bene”.