L'incontro di qualche giorno fa tra la Sampdoria e l'Udinese celava un obiettivo ben preciso. Anzi, due per la precisione. I bianconeri hanno puntato in maniera decisa un vero e proprio 'blocco' dell'attacco blucerchiato, ossia quello composto da Caprari e Quagliarella. Pradè non ha mai nascosto il suo apprezzamento per i due blucerchiati, e nel corso della cena organizzata con Ferrero alcune sere fa, il dirigente avrebbe chiesto al numero uno di Corte Lambruschini notizie sul possibile trasferimento dei due calciatori.



Sembra difficile ipotizzare una partenza di Caprari, tenuto in gran considerazione da Giampaolo e deciso lui stesso a giocarsi le sue carte a Genova. Diverso invece il discorso legato a Quagliarella. Il numero 27 è entrato nell'ultimo anno di contratto, e la Samp non ha mai proposto un rinnovo al calciatore. In questo momento sussistono due ostacoli: il primo è di tipo salariale. L'ingaggio di Quagliarella è troppo elevato per l'Udinese, ma se l'attaccante stabiese decidesse di accettare una proposta a cifre inferiori, magari spalmata su più anni, la trattativa potrebbe anche decollare. L'altro problema è legato all'ambiente blucerchiato. I tifosi della Samp, dopo aver salutato Viviano, Silvestre, Zapata e Torreira difficilmente accetterebbero la partenza del loro capitano.