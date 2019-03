Karol Linetty, centrocampista polacco della Sampdoria, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida dei blucerchiati contro il Milan del connazionale Piatek. Queste le sue parole sul duello Quagliarella-Piatek: "Ci siamo visti in nazionale, abbiamo scherzato sulla partita del Ferraris. Lui non è cambiato: sa bene cosa deve fare in campo, è sempre stato così. Ma quando lui è in area diventa fortissimo. Se c’è una situazione in cui può segnare, non sbaglia. Fortissimo, davvero, ha proprio la testa per il gol, e lavora costantemente per avere il cento per cento di possibilità di andare a segno, se l’occasione è favorevole. Vuole segnare, sempre. Nell’Under 21 abbiamo giocato insieme, ma l’ho affrontato anche da avversario in campionato. È molto simpatico, un ragazzo positivo. I gol col Milan? Non mi ha stupito. Quando lui è arrivato a Genova ha fatto subito tanti gol cambiando la squadra. Nel Milan si è ripetuto, la doppietta all’Atalanta è stata pesantissima. Se continua così, può diventare un numero uno assoluto anche in rossonero, ma gli auguro di riuscirci da... domenica. Sabato non deve segnare, dobbiamo vincere noi".



SU QUAGLIARELLA - "Ha fatto due gol a Parma, prima anche un assist, spero che si ripeta sabato. Ormai Fabio è una leggenda. Inizia tutto dalla testa. Se sei forte lì, e ti comporti da professionista, riesci ad andare avanti su quei livelli. Nessuno segna come Fabio, che ha 36 anni. Non deve fermarsi, voglio che ci porti in Europa".