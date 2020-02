Mancano un paio d'ore all'inizio della sfida tra Sampdoria e Napoli. Da un lato i blucerchiati sono a caccia di punti per la salvezza, mentre gli uomini di Gattuso vogliono approfittare del passo falso delle squadre più in alto in classifica per puntare all'Europa.



Per quanto riguarda il reparto offensivo del Napoli il tridente sembra praticamente già annunciato, con Milik supportato da Insigne e Callejon ai lati. A centrocampo, invece, non ce la farà Demme ed il suo posto lo prenderà Lobotka davanti la difesa. Fabián Ruiz resta a casa e sarà sostituito da Elmas. Difesa a quattro solita, con Di Lorenzo che ritroverà probabilmente l'out di destra e Maksimovic completerà la coppia difensiva con Manolas. Mario Rui sulla fascia sinistra. Tra i pali il ballottaggio sembrerebbe favorire Alex Meret.