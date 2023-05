- soprattutto quella dei tifosi, che dal primo pomeriggio si erano dati appuntamento all'esterno della sede di Corte Lambruschini - la svolta tanto attesa in casa Sampdoria è finalmente arrivata. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX,. Dopo aver provveduto - in concomitanza con la prosecuzione dell'assemblea dei soci iniziata nella giornata di ieri - a sottoporre una proposta migliorativa e rimodulata in favore dell'ex patron, Radrizzani e Manfrediche garantirà la sopravvivenza del club dopo la recente retrocessione in Serie B.- Pochi minuti è arrivato infatti il via libera al Cda, composto dal presidente Marco Lanna, dal vicepresidente Romei e dai consiglieri Panconi e Bosco, per procedere con l'nella scadenza fissata da tempo. Ma i tifosi della Sampdoria possono finalmente festeggiare: il club è salvo e da questa sera non è più proprietà di Massimo Ferrero e finisce nelle mani di Radrizzani e Manfredi, che potranno contare pure sulla partecipazione all'affare del QSI, il fondo sovrano del Qatar rappresentato dal presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi.