Il ds della Sampdoria Carlo Osti parla a Sky Sport prima della sfida con il Cagliari: "Quagliarella in panchina? E' rientrato a Udine e ha fatto la differenza, oggi non è nell'undici iniziale ma la partita è lunga e poi ce ne saranno altre cinque. E' giusto che Ranieri gestisca le forze dei giocatori perché ci aspetta un finale tremendo con punti pesanti per la salvezza. Arrivare al derby già salvi? Dobbiamo pensare di partita in partita, oggi c'è il Cagliari, poi penseremo al Parma e al resto. Sono tre punti importantissimi, ma è anche una partita da prendere attentamente perché il Cagliari è forte, veloce e gioca un buon calcio. Che partita mi ha fatto dire che siamo sulla strada giusta? La partita con il Lecce ci ha permesso di capire che eravamo diventati squadra, fino a quel momento lì non eravamo una squadra sotto tutti i punti di vista. La partita di Lecce è stata durissima, giocata forse male dal punto di vista tecnico dalle due squadre, ma erano punti decisivi e l'abbiamo giocata da squadra. Bisogna poi dare continuità, la gara di Udine ha permesso di vedere una bella Samp. E i punti danno più tranquillità e la possibilità di provare qualche giocata che quando c'è paura non viene fatta. Speriamo di aver acquisito consapevolezza nei nostri mezzi, mi sembra che la squadra stia andando in questa direzione".