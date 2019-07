Milan e Inter lo hanno trattato a lungo in passato, ma hanno poi virato sempre su altri obiettivi. Cristian Pavon, attaccante esterno del Boca Juniors classe 1996 è ora un obiettivo concreto della Sampdoria. Secondo Tuttosport il giocatore è stato offerto al club blucerchiato e potrebbe rappresentare, finalmente per lui, il trampolino giusto per l'approdo in Europa.