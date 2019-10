Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri parla in conferenza stampa dopo il pareggio con il Lecce: "I tanti cross non sono sintomo di confusione. Nel primo tempo giocavamo con il rombo, ma il Lecce in questo momento è in forma, ha fatto più punti in trasferta e ci aspettavamo questo tipo di gioco. Avevamo iniziato bene con un'occasione per Bonazzoli, loro hanno segnato con un rimpallo. In questo momento ci gira tutto male. Devo dire una cosa: nell'ultima mezz'ora ho allargato con due ali e abbiamo creato confusione a loro. La rete al 90' la prendo come un buon auspicio, devo ringraziare i tifosi che poi all'ultimo hanno fatto sentire la loro voce di dissenso: ne faremo tesoro e proveremo a fare di più. Turnover? Giocare dopo tre giorni non è facile e ho cercato di dare fiducia con il rombo, loro però erano più bravi di testa. Ramirez lo volevo al Leicester, sa la stima che ho per lui. Lo vedo bene in allenamento, ci ha dato gli spunti necessari e ha fatto gol. Può essere la svolta? È quello che ho detto alla squadra, tu giochi contro tutto e ti riesce tutto male. I ragazzi sono stati caparbi, lo vedremo a Ferrara se il punto è ciò che ha fatto cambiare il vento. Complimenti al Lecce".