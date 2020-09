L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domenica contro la Juventus: "Contro la Juventus sarà una bella partita, con un nuovo allenatore: tanti auguri a Pirlo, gli auguro tanti successi. Resta la squadra da battere, per nove volte consecutive i bianconeri hanno vinto lo scudetto, cercheranno il decimo ma c'è l'incognita Pirlo: quando si cambia allenatore serve sempre un po' di tempo ma i giocatori sono molto forti e nelle difficoltà sapranno come uscirne".



Sul mercato: "Mi aspetto altre entrate, il presidente si sta battendo per darmi una mano".