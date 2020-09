All’improvviso, per la Sampdoria è spuntato anche il nome di Antonio Candreva. La trattativa per l’esterno dell’Inter, finito nel mirino del Genoa, potrebbe però influenzare anche un’altra operazione, ossia quella per il croato Antonio Marin, da tempo finito nel mirino del club blucerchiato, che aveva seguito il calciatore di proprietà della Dinamo Zagabria anche nelle scorse stagioni.



L’esterno classe 2001 avrebbe dovuto collocarsi proprio nella stessa zona di campo occupata da Candreva, e probabilmente l’eventuale arrivo di uno dei due calciatori tenderebbe ad escludere l’altro, anche se si tratta di profili molto diversi per spessore e soprattutto potenzialità, considerando i 14 anni di differenza d’età. Secondo Il Secolo XIX oltretutto sino a ieri la Sampdoria peraltro non aveva ricevuto notizie in merito alla proposta recapitata alla Dinamo Zagabria dagli agenti di Marin, basata sul prestito con diritto di riscatto.