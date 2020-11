L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di sabato contro il Cagliari: "La tradizione con loro non è mai favorevole, sono 13 anni che non vinciamo in Sardegna ma prima o poi i numeri devono cambiare".



Sulle condizioni di Keita: "Ha avuto un problema e vedremo se riuscirà a recuperare. Sono molto soddisfatto di tutta la rosa che ho a disposizione, tutti si fanno trovare pronti ed è un gruppo perfetto. Dobbiamo continuare così".



Su Di Francesco: "Lo conosco fin da quando era un giocatore, poi ho preso il suo posto sia a Roma che qui alla Samp, è capitato e mi dispiace ma il calcio è questo. Per me è un allenatore preparato, con delle idee e vuole far divertire il proprio pubblico. Crea tanto e sono di quegli allenatori che crede che una squadra debba suscitare emozioni".