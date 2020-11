Ilchiude la domenica di Serie A per una sesta giornata che vedrà comunque l'epilogo del lunedì con Verona-Benenvento., calcio d'inizio al Ferraris alle 20.45 è già una sfida decisiva per entrambe le squadre perché il derby dà sempre stimoli differenti e ci sono tante ferite aperte da rimarginare. Da un lato i blucerchiati sono la vera sorpresa di questo inizio di campionato con gli uomini diche, dopo i successi contro Fiorentina, Lazio e Atalanta, non vogliono fermare la propria corsa sognando un piazzamento europeo. Dall'altro i rossoblù di, rientrati tutti i casi di positività vanno alla ricerca nel derby della seconda vittoria stagionale.(4-4-1-1): Audero, Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri(4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. All. Maran