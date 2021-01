Al termine del match perso contro lo Spezia, a Sky Sport, interviene l'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri: "Brutta partita, lo Spezia ha meritato. Ci siamo smarriti dopo il loro secondo gol e non siamo riusciti a raddrizzare la partita. Volevamo fare una grande partita, ma loro hanno avuta più determinazione di loro. Hanno vinto tutti i duelli, loro hanno vinto meritatamente".



Per quanto riguarda l'impiego di Keita?



"E' stata sempre una minaccia, io l'assolvo, ha fatto bene"



La società ha detto che ti vuole mettere imbarazzo comprando attaccanti...



"Beh, io sono imbarazzo quando perdo non quando mi comprano i giocatori. Quagliarella? Per me è un gran giocatore, ma ci sono partite che non sono nelle corde del nostro capitano".



L'arrivo di Sy?



"Un ragazzo di prospettiva, un giocatore che può far riposare Augello. I numeri ce l'ha, vediamo quanto può migliorare".