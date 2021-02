Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il ko contro l'Atalanta: “Primo tempo molto bene, il gol non nasce da una disattenzione ma è una grande giocata di un campione dell’Atalanta. Dovevamo essere attenti per tutti i 90′. Noi abbiamo giocato la nostra partita, poi quando la Dea inizia a pressarti ti asfalta. Sino a quando siamo stati determinati e cattivi abbiamo tenuto botta, poi quando abbiamo perso mordacità. Non dobbiamo abbassare la guardia. L’obiettivo che ci siamo posti è di lottare sempre e di ripetere il cammino del girone d’andata. Vediamo quanti riusciamo a raccoglierne e sino a dove riusciamo a spingerci".



SUL DERBY - “Keita è andato fuori perché non mi era piaciuto molto con la Lazio. La Gumina è un nostro attaccante e ho scelto di utilizzarlo. Era in campo perché ritenevo che poteva esserci molto utile dal punto di vista fisico. Infatti quando è uscito la squadra ha perso un po’ il punto. Il derby certamente è importante e sappiamo benissimo quanto conti, specialmente in un momento in cui entrambe le squadre, lontane dalle sabbie mobili della classifica, potranno giocarselo un viso aperto. Sarà una sfida importantissima”