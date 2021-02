Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Partita difficile per la necessità della Fiorentina di fare punti. Partita tattica anche, buon per me che ho una rosa ampia e di qualità che mi permette di mandare in campo nel momento giusto gente come Candreva, Ekdal e Quagliarella. E' tanta roba. Dove possiamo arrivare? Non carichiamo di troppa responsabilità la squadra, ci vuole poco a sbagliare 3-4 partite di fila e perdere l'autostima. Ho sempre detto che voglio vincere, sono ambizioso e lo sono anche i miei giocatori."



Su Quagliarella (che raggiunge Bassetto a 92 gol, al secondo posto fra i migliori marcatori blucerchiati in Serie A, alle spalle di Mancini): "Fabio è un professionista serissimo che si allena sempre con molto scrupolo. Dimostra molti meno anni di quelli che dice la sua carta d'identità, perché è sempre positivo e voglioso ed è un simbolo per i nostri giovani".