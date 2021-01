Al termine del ko contro la Juve, Claudio Ranieri ha parlato a Sky: "Volevamo fare un altro tipo di partita, non volevamo perdere tante palle in uscita, dove loro ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo regalato noi il resto, nel secondo tempo abbiamo fatto due tiri con Quagliarella ma poco altro".



SUL MERCATO - "Il presidente ha fatto un'ottima squadra, sono soddisfatto e stiamo bene così".



SUI GOL SUBITI - "La Juve è forte nel pressing, potevamo fare di più con la palla tra i piedi. Faccio i complimenti all’arbitro: abbiamo perso ma ha fatto un’ottima partita".



SULLA CLASSIFICA - "Continuiamo a dire di non ripetere l'anno passato, dove eravamo nelle sabbie mobili. Siamo in una zona di comfort, ma uno vuole fare sempre di più quindi guardiamo sia davanti che dietro".