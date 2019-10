L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida contro il Bologna: "Tutti, a parte Linetty, stanno facendo buoni allenamenti. Come sempre, al sabato sera tiro le somme e decido chi andrà in campo o panchina".



Sulle difficoltà offensive: "Dobbiamo dare continuità alla nostra gara. E' logico che l'attacco va sbloccato, così come abbiamo aiutato tutti nella fase difensiva, dobbiamo far sì che quei quindici minuti con la Roma siano replicati".



Su Mihajlovic: "Sta dimostrando grande forza di volontà non solo agli sportivi. Sta lottando, bisogna solo stargli vicino e abbracciarlo metaforicamente augurandogli che tutto vada per il meglio".