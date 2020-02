L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Torino: "Per noi questa partita era vitale, era importante vincere una partita non semplice. Abbiamo giocato bene, forse nel primo tempo serviva più praticità. Alla prima loro occasione abbiamo subito gol, ma la squadra è abituata a subire e poi reagire. Ramirez? Ne ho avuti tanti di giocatori, vorrei ricordare anche Zola. Questi giocatori ti alzano il livello tecnico. Quando sta bene fisicamente gioca per i compagni e riesce a far gol. Le sue qualità le ha sciorinate tutte".