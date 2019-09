Il nuovo numero 10 argentino della Sampdoria, Emiliano Rigoni ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "E' stata una trattativa lunghissima, ma si sa come vanno le operazioni di mercato. Ero entusiasta sin dall'inizio della possibilità di venire a Genova e devo dire grazie al presidente Ferrero che ci ha sempre creduto. È stato lui a volermi ed ha insistito affinché questo mio passaggio alla Samp alla fine potesse concretizzarsi".

, ma per trovarla avrei forse avuto bisogno di giocare per quattro, cinque, sei gare di fila. Purtroppo, ma ogni esperienza professionale ti aiuta a crescere, e quella di Bergamo non fa differenza. La serie A è un grande palcoscenico, dove credo di avere ancora molto da dare. Nessun rimpianto, però, per il passato"."Mi carica sapere che la squadra vuole qualcosa di importante dal sottoscritto. Sono venuto qui per questo: voglio mettermi al servizio del gruppo, per dimostrare a tutti il mio valore, per far vedere che pure io posso trovare un posto da protagonista in questa Sampdoria. Avere iniziato il campionato con due passi falsi non conta nulla, non servono allarmismi. Siamo pronti a risalire la corrente. Non molliamo. E poi non avrebbe alcun senso drammatizzare., mi ha aiutato a farmi crescere. Ha grandi competenze, ma del resto il suo curriculum da calciatore parla chiaro. Ha un grande carisma, e conosco il suo passato blucerchiato. Sono pronto.