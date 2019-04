Walter Sabatini, responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, parla dopo il ko contro la Roma: "Il futuro della società? Se rimane questa proprietà rimarrò anche io, altrimenti no. Chi dovesse comprare una società, deve portare uomini suoi e non deve trovarsi intralci in mezzo ai piedi. E io sarei un intralcio. Anche perché sono un po’ prepotente, non vivo le cose passivamente. Quindi chiunque arrivi, troverà terreno fertile e io non ci sarò"