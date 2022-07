Un protagonista inatteso della passata stagione e una certezza per questa che sta per partire.. Il tedesco ha parlato a Il Secolo XIX tra derby e speranze per la prossima annata.- “La mia avventura qui alla Samp è cambiata dopo ilNon per me, più per i tifosi. Per strada ala gente mi riconosce molto di più, in tanti mi chiedono fotografie o selfie. Quel gol al Genoa è indimenticabile per me però fa parte del passato.Qui in Italia mi trovo bene, è un calcio adatto alle mie caratteristiche. Alimenta la creatività perché le difese sono strettissime e se vuoi passarci in mezzo qualcosa ti devi inventare".- "È il mio primo ritiro con lui. Sono fisicamente stanco, ma contento. L'allenatore ci chiede e si aspetta molto da noi. È chiaro che tipo di calcio vuole proporre.. Ho molto da imparare nel nuovo ruolo. Il mister mi aiuta molto, mi spiega, mi fa vedere.Mi ha insegnato a fare l'esterno e ora la mezzala. All'inizio poi capivo quasi niente di quel che diceva. Ora invece "", "" sono termine che conosco, come quando mi dice "”. Mi piacciono le sue idee di calcio, l'evitare i lanci lunghi, il cercare sempre e comunque di giocare palla al piede”.– “Anche se giocherò da mezzala voglio comunque segnare qualche gol, inserirmi. EQuesto è il mio prossimo step. Magari, la mia specialità. Ho cominciato a calciarle quando avevo 14 anni, il mio modello è sempre stato”.