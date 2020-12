Molto probabilmente, Manolo Gabbiadini rientrerà nell'elenco dei convocati della Sampdoria in vista di Napoli, ma quasi certamente non sarà impiegato. Le condizioni dell'attaccante blucerchiato preoccupano parecchio lo staff medico doriano, perché il riacutizzarsi dell'infiammazione all'addominale basso che lo ha tenuto fuori dalla preparazione e ha condizionato i suoi allenamenti sino ad oggi sembra più grave del previsto.



Inizialmente la Samp aveva deciso di intraprendere una terapia conservativa, ma secondo Il Secolo XIX la prossima settimana verranno effettuati nuovi accertamenti clinici dai sanitari per valutare l'entità del problema. Non è escluso che si possa procedere all'operazione, probabile comunque che Gabbiadini salti Hellas Verona, Crotone e Sassuolo, le ultime partite del 2020.