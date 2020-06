Partitella in famiglia oggi per la Sampdoria, che alla ripresa del campionato sarà impegnata domenica 21 in casa dell'Inter. Due tempi da mezzora con Claudio Ranieri nelle vesti di arbitro e gli arancioni che battono i blucerchiati. Gabbiadini manda avanti questi ultimi nelle battute iniziali, ma Ramírez riporta il match in parità prima che La Gumina firmi la rete del sorpasso ad avvio ripresa. Il 2-2, ancora dal dischetto, porta la firma di Maroni, mentre tocca a Mehdi Le'ris risolvere la partitella su punizione, che si insacca nel sette.