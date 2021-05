Claudio Ranieri lascia la panchina della Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport, per la panchina blucerchiata adesso il candidato forte è diventato Roberto D'Aversa (Parma), già sondato dal presidente Massimo Ferrero. O, in alternativa, gli ex Giuseppe Iachini e Marco Giampaolo, insieme a Luca Gotti e Giovanni Stroppa.