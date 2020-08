La Sampdoria ha ricevuto dalla sua proprietà un’indicazione ben precisa: l’obiettivo numero uno, per i blucerchiati, è quello di abbassare sensibilmente il monte ingaggi della società. Nelle linee guida prodotte dal presidente Ferrero, insieme al suo commercialista Vidal e al direttore operativo Bosco, è presente una richiesta chiara, ossia diminuire del 20% circa il totale degli stipendi della formazione doriana. L’obiettivo è rientrare sotto i 36 milioni di euro lordi, limandone circa 7-8 rispetto agli attuali 43-44 milioni.



Ciò significa che la Sampdoria non potrà più garantire gli stipendi del passato. Adesso verrà fissato un nuovo tetto salariale, massimo un milione o pochissimo di più considerando le parti variabili, scrive Il Secolo XIX. Per raggiungere l’obiettivo prefissato c’è comunque bisogno di alcune cessioni, ad esempio quella di Murillo, che percepisce 1,4 milioni netti a stagione, o Caprari e Colley (1 milione a testa) o Murru, che dopo il rinnovo guadagna 750mila euro a stagione.



La nuova politica è rivolto anche ai rinnovi: impossibile ridiscutere quello di Ramirez a 1,4 milioni netti, mentre il prolungamento di Bonazzoli stenta a decollare. Messaggio valido pure per Ranireri: garantire un nuovo contratto sino a giugno 2022 a 1,8 milioni a stagione è impossibile.