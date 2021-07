E' iniziata l'opera di sfoltimento della rosa da parte della Sampdoria. Il primo reparto ad essere interessato da questa manovra è l'attacco, e uno dei primi giocatori a lasciare il blucerchiato potrebbe essere Federico Bonazzoli. L'attaccante scuola Inter è richiesto da tempo dalla Salernitana, e la società campana potrebbe portare a termine l'affare nelle prossime ore.



Secondo Tuttosport i granata e Corte Lambruschini avrebbero trovato in queste ore l'accordo per il trasferimento di Bonazzoli, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del club di Salerno. La palla ora passa al giocatore, che avrebbe preso tempo per riflettere, non essendo ancora pienamente convinto della destinazione.