Emerge uno scenario potenzialmente clamoroso in casa Sampdoria. Dopo il silenzio di ieri, infatti, trapelano informazioni importanti in merito al futuro del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri. L'allenatore doriano, in seguito alle lunghe settimane di tira e molla, avrebbe deciso di non proseguire la sua esperienza alla guida del club genovese.



ADDIO SAMP - Ranieri avrebbe sciolto le riserve comunicando alla società prima e ai giocatori poi la sua intenzione di non proseguire il rapporto con Ferrero. Alla base non ci sarebbero motivazioni di carattere economico, bensì progettuali. La partita con il Parma sarà quindi l'ultima del tecnico alla guida della Samp.