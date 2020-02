La finestra di mercato si è chiusa, ma la Sampdoria ha ancora una trattativa su cui concentrarsi, ossia quella che dovrebbe riportare l'esterno offensivo Emiliano Rigoni allo Zenit San Pietroburgo. In Russia infatti le liste chiuderanno dopo rispetto all'Italia, il 21 febbraio, e il Doria ha tutto il tempo per chiudere l'affare.



La dirigenza della Samp ha già un accordo con lo Zenit, che resta proprietario del cartellino di Rigoni, in merito all'interruzione del prestito. Rigoni però non tornerà immediatamente a San Pietroburgo. Secondo le indiscrezioni raccolte dai media russi, lo Zenit starebbe aspettando Rigoni a Benidorm, in Costa Blanca, Spagna, dove la squadra è attualmente in ritiro. Lì l'esterno blucerchiato sosterrà le visite mediche, prima di tornare definitivamente alla squadra russa.