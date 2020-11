La condizione fisica appannata, dovuta al lungo stop causa Covid e all'interruzione del campionato francese, sembra ormai un lontano ricordo per Adrien Silva. Il centrocampista portoghese, che ha già impressionato nei pochi spezzoni disputati sino ad oggi con la maglia della Sampdoria, è pronto per una maglia da titolare.



Secondo Sampnews24.com l'intenso lavoro svolto dal centrocampista durante la sosta per le nazionali, la sosta e l'abnegazione mostrata negli allenamenti, hanno aiutato il giocatore a recuperare la condizione migliore. Oggi Silva è tornato al livello dei compagni dal punto di vista fisico, e si candida per una maglia da titolare in vista delle prossime sfide che coinvolgeranno i blucerchiati. Oltretutto, l'inserimento di Silva potrebbe consentire alla Samp di cambiare modulo, passando ad esempio dal 4-4-2 al 4-2-3-1.