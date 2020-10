la trattativa per portare Adrien Silva alla Sampdoria si è sbloccata tra mercoledì e giovedì, quando il club blucerchiato ha perfezionato il trasferimento al Verona di Ronaldo Vieira. L'uscita del centrocampista inglese ha portato il Doria ad affondare il colpo per il calciatore di proprietà del Leicester, che verrà lasciato libero dalla società inglese in modo tale da poter firmare un nuovo contratto a parametro zero con la squadra genovese.



Nei giorni scorsi era sorto qualche intoppo in merito alla trattativa, a causa del vasto giro di intermediari e procuratori (con annesse commissioni) che si affollavano attorno al giocatore portoghese. La situazione alla fine si è sbrogliata grazie all'agente Pastorello, incaricato di curare gli interessi del Campione d'Europa 2016, che ha chiuso con la Samp l'ennesima operazione di questa estate.



Ora Silva è atteso nel capoluogo ligure per le visite mediche. L'unica perplessità, scrive Il Secolo XIX, riguarda la sua attuale condizione fisica. Silva non gioca una partita dal 22 febbraio, quando vestiva la maglia del Monaco. Dopo il lockdown, il campionato francese non è ricominciato e il Leicester non lo ha mai convocato. Anche il contratto del 31enne dovrebbe essere sostenibile per la Samp. Si parla di un milione a stagione, più qualche bonus.