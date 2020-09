La pista più calda per il centrocampo della Sampdoria in queste ore è quella che conduce al centrocampista portoghese Adrien Silva. Classe 1989, di proprietà del Leicester ma recentemente prestato al Monaco, il giocatore ha riscosso il pieno gradimento di Ranieri che lo vorrebbe portare il prima possibile a Genova.



La trattativa però è tutt'altro che semplice. A complicare l'operazione, ha scritto oggi La Repubblica, è l'alto ingaggio di Silva, che dovrebbe decurtarsi lo stipendio per raggiungere la Sampdoria. Da Corte Lambruschini inoltre hanno un altro problema, ossia l'accordo con il Leicester. Il Doria potrebbe proporre un prestito, ma se il club inglese decidesse di chiedere soldi o magari un acquisto a titolo definitivo, l'operazione potrebbe complicarsi in maniera esponenziale.



Altro aspetto di cui tenere conto è la concorrenza. Silva era stato inizialmente proposto dai suoi procuratori tramite alcuni intermediari, ma la Samp non era stato l'unico club a vedersi suggerire il calciatore. Anche altre società in Italia (ad esempio il Genoa) ma pure in Europa avevano avuto contatti per l'ex Sporting.