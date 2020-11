Durante l'allenamento di ieri, Claudio Ranieri ha avuto risposte positive in particolare da Manolo Gabbiadini, ormai pronto a tornare nell'elenco dei convocati. Il tecnico della Sampdoria ha anche potuto riabbracciare alcuni nazionali, ma ha dovuto fare a meno di Albin Ekdal che non ha disputato le partitelle.



Secondo Il Secolo XIX il problema per il centrocampista svedese sarebbe quello di un affaticamento muscolare. Ekdal sarà valutato negli ultimi allenamenti, in caso contrario è già pronto Adrien Silva, che ha approfittato della sosta per rimettersi al pari dei compagni dal punto di vista atletico.