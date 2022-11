Dopo sei anni, l'avventura di Bartosz Bereszynski alla Sampdoria potrebbe concludersi già a gennaio. Il terzino blucerchiato, impegnato al Mondiale con la maglia della Polonia, a differenza di quanto fatto in campionato sta offrendo buone prestazioni, e alcune società si starebbero muovendo per lui. In particolare, l'interessamento più forte arriva dalla Capitale, sponda Roma.



"Le partite della Polonia al Mondiale sono seguite da grandi club come la Roma e penso che Bereszynski sia su qualche taccuino" ha detto a R​eport from Qatar l'agente del calciatore, Blazej Telichowski. "Sta facendo molto bene con il “Mourinho polacco”, quindi farebbe bene anche con quello portoghese. Non c’è bisogno che io smentisca, perché è di pubblico dominio. Dirò questo: è una delle possibilità".