Nelle ultime ore a Genova, sponda, si è diffusa la voce di un possibile addio di Julian, centrale tedesco classe 1998 nel giro della sua Under 21 arrivato la scorsa estate dal Groningen. Il difensore alla sua prima esperienza in Italia ha totalizzato 8 presenze in Serie A, trovando anche un gol dall’alto peso specifico grazie alla specialità della casa, il colpo di testa, nel successo ottenuto dai blucerchiati sul Parma. Ad aver chiesto informazioni a Corte Lambruschini in merito al giocatore sarebbe stato ilneopromosso nella massima serie, dal momento che la squadra calabrese è alla ricerca di un difensore.Per conoscere il futuro di Chabot,ha intervistato in esclusiva il suo agente, Ersindella EMG Mundial: “N” racconta il procuratore “Ma quella rossoblù è unae potrebbe rivelarsi una bella opportunità per Chabot per mettersi ulteriormente in mostra in Serie A. Però – aggiunge Akan – dobbiamo prima parlare con la Sampdoria, che è la nostra priorità”.“Julian si trova molto bene alla Sampdoria, sia come società che a livello di squadra, e in più vive molto bene a Genova. Quest’anno sarà cruciale per lui, perciò dovremo scegliere con attenzione il suo futuro”“Parecchie squadre si sono interessate, molti mi hanno chiesto informazioni per prendere in prestito Chabot, sia dalla Germania che dalla Francia. Ha molto seguito in questi mercati”.“Noi preferiremmo rimanere alla Sampdoria e fare un nuovo step nella sua crescita” conclude Akan. “Il secondo anno è sempre molto molto importante, molto più del primo”.