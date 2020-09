Il possibile futuro di Omar Colley potrebbe essere in Premier League. Sembra questo attualmente il campionato maggiormente interessato al difensore della Sampdoria, finito nel mirino di numerose società d'oltremanica, a partire dal West Ham passando per Southampton e Newcastle.



Colley ha parecchio mercato anche in Scozia, dove si è mosso il Celtic Glasgow, e pure in Francia con il Rennes, ma è l'Inghilterra il paese da cui sono arrivati più contatti. Lo conferma anche l'agente del difensore, Cheikh Fall: "E' vero, ci sono stati sondaggi da parte di squadre inglesi ma lui a Genova sta benissimo. Siamo pronti a valutare proposte anche perché la Premier League è un campionato importante ma deve esserci un salto di qualità altrimenti resta alla Sampdoria". ha detto all'Ansa.



"La situazione è in evoluzione, ribadisco che dall'Inghilterra ci sono stati interessamenti ma lui ha ancora due anni con la Sampdoria" ha aggiunto Fall, che poi ha lanciato una proposta a Corte Lambruschini: "Se dovesse restare sarebbe felice e magari si potrebbe parlare con i blucerchiati anche di un possibile allungamento del contratto".