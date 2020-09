Potrebbero arrivare nei prossimi giorni importanti novità in casa Sampdoria sul fronte Omar Colley. Il difensore gambiano sembra destinato a lasciare Genova per accasarsi in un altro campionato. Il centrale ex Genk è uno dei prescelti per realizzare una plusvalenza, e la situazione potrebbe sbloccarsi a breve. Il Celtic Glasgow infatti, nonostante le smentite del suo tecnico, resta interessato alla situazione del giocatore classe 1992.



Nelle ultime ore però, riporta Il Secolo XIX, per Colley si sarebbe mossa un’altra squadra, cioè il Rennes. Il nuovo ds francese Florian Maurice lo aveva messo nel mirino già un anno fa, quando lavorava al Lione, salvo poi virare su un altro blucerchiato, ossia Andersen.



Ora Colley sarebbe tornato di attualità, specialmente dopo le indicazioni dell’allenatore Stephan, che vorrebbe puntellare il reparto. L’obiettivo della Sampdoria è quello di andare ‘in doppia cifra’ per il giocatore, ma dieci milioni potrebbero anche non bastare per convincere Ferrero.