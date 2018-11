Lo strepitoso avvio di stagione di Gregoire Defrel parte da lontano. Comincia al termine dello scorso campionato, dopo un'annata difficile a Roma, e passa per la scelta fatta dall'attaccante di sposare il progetto della Sampdoria. Oggi Il francese è felice a Genova, sponda blucerchiata, e il suo agente Giampiero Pocetta gongola di conseguenza: "Ha avuto diversi problemi a Roma, ha avuto la sfortuna di infortunarsi diverse volte. Ha le qualità per fare bene e alla Samp si sta trovando bene, il tecnico poi sta sfruttando le sue caratteristiche" ha raccontato il procuratore a RMC Sport.



L'interesse della Samp è di lungo corso: "Ferrero è stato il primo alla fine del campionato scorso a chiamarmi per sapere se c’era la possibilità di averlo. E’ stato lungimirante. Aveva avuto altre offerte, ma la scelta l’ha fatta il giocatore. Gli piaceva l’ambiente e il progetto. La Samp è la società giusta per il calciatore. Lui si esalta molto in quella posizione di campo, poi ha risolto i problemi che lo hanno assillato a Roma". Per Pocetta però non è una sorpresa il campionato di Defrel: "Ha delle qualità importanti, non mi meraviglio di questo inizio di stagione".