L'interesse della Sampdoria per l'allenatore Patrick Vieira è vero e reale. Questo almeno stando alle dichiarazioni dell'agente dell'ex centrocampista dell'Arsenal, Federico Pastorello, da tempo molto vicino al presidente blucerchiato Massimo Ferrero.



Il procuratore ha ammesso l'esistenza della trattativa, negando però l'incontro di oggi: "C’è un abboccamento, confermo, ma non ci vedremo a Milano" ha detto Pastorello a Il Secolo XIX. Il Viperetta sarà quindi oggi a Milano per discutere dello “spacchettamento” dei diritti tv, ma slitterà il summit con il tecnico francese.